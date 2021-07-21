В России 33,6 млн человек привились от COVID-19 первым компонентом

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В России активно продолжается вакцинация от коронавируса: первым компонентом привито 33,6 млн человек, обоими — 22,6 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания членов правительства с президентом Владимиром Путиным.
В России 33,6 млн человек привились от COVID-19 первым компонентом
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом, 22,6 млн из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы», — сказала Голикова.

16 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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