В России 33,6 млн человек привились от COVID-19 первым компонентом
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«Вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом, 22,6 млн из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы», — сказала Голикова.
16 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.
Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.