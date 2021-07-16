Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.

«Ситуация, конечно же, крайне напряжённая. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это всё равно прирост заболевших», — приводит его слова РИА Новости.

Также министр заявил, что 18% коек в России на сегодняшний день не задействованы, но остаются зарезервированными для пациентов с COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной.

Также врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.