Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
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«Ситуация, конечно же, крайне напряжённая. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это всё равно прирост заболевших», — приводит его слова РИА Новости.
Также министр заявил, что 18% коек в России на сегодняшний день не задействованы, но остаются зарезервированными для пациентов с COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной.
Также врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.