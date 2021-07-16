Путин назвал сложной эпидемиологическую ситуацию в мире

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, и заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по организации массовой иммунизации населения.
Путин назвал сложной эпидемиологическую ситуацию в мире
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

RT вёл трансляцию.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, об этом сегодня подробно говорят коллеги, в том числе и представители Всемирной организации здравоохранения», —  сказал Путин.

Российский лидер отметил, что ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения более новых, опасных штаммов. 

По его словам, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты.

Путин отметил, что с учётом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи российская сторона видит расширение масштабов вакцинации.

«Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», — заявил президент.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить