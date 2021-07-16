Путин назвал сложной эпидемиологическую ситуацию в мире

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, и заявил о готовности России к сотрудничеству с АТЭС по организации массовой иммунизации населения.

RT вёл трансляцию.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, об этом сегодня подробно говорят коллеги, в том числе и представители Всемирной организации здравоохранения», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения более новых, опасных штаммов.

По его словам, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты.

Путин отметил, что с учётом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи российская сторона видит расширение масштабов вакцинации.

«Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», — заявил президент.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.