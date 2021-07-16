Путин назвал сложной эпидемиологическую ситуацию в мире
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RT вёл трансляцию.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной, об этом сегодня подробно говорят коллеги, в том числе и представители Всемирной организации здравоохранения», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения более новых, опасных штаммов.
По его словам, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты.
Путин отметил, что с учётом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи российская сторона видит расширение масштабов вакцинации.
«Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», — заявил президент.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.