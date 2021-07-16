«Готовы к тесному сотрудничеству по организации массовой иммунизации населения»: Путин на онлайн-саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Новой Зеландии. Главы государств обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, меры поддержки бизнеса и формирование более устойчивой экономической среды. RT вёл трансляцию.