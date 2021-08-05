Попова заявила, что ослаблять ограничения по коронавирусу пока рано

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ослаблять ограничения по коронавирусу в России пока рано.
Попова заявила, что ослаблять ограничения по коронавирусу пока рано
  • РИА Новости

«В 35 субъектах России на сегодня всё ещё мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что делать прививку от коронавируса необходимо до наступления сезона гриппа.

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