Мурашко призвал россиян привиться от COVID-19 до прихода сезона гриппа

Сделать прививку от коронавируса необходимо до наступления сезона гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас начата подготовка к сезонному росту заболеваемости гриппом.

«Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что профилактика помогает избежать подъёма заболеваемости и тяжёлого течения болезни.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса привиты уже 38,9 млн человек.