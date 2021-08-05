Мурашко призвал россиян привиться от COVID-19 до прихода сезона гриппа
- РИА Новости
По его словам, сейчас начата подготовка к сезонному росту заболеваемости гриппом.
«Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что профилактика помогает избежать подъёма заболеваемости и тяжёлого течения болезни.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса привиты уже 38,9 млн человек.