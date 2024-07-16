Герасимов отметил успехи группировки «Восток» в Урожайном и вручил награды

Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.

«Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населённого пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении Минобороны России.

Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении населённого пункта военным и пообщался с офицерами, которые участвовали в штурме.

14 июля ВС России освободили населённый пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, российские войска поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки противника.