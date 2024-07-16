Герасимов отметил успехи группировки «Восток» в Урожайном и вручил награды
- РИА Новости
«Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населённого пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении Минобороны России.
Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении населённого пункта военным и пообщался с офицерами, которые участвовали в штурме.
14 июля ВС России освободили населённый пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, российские войска поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки противника.