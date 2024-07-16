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Депутат Кирьянов рассказал о принципе работы сервиса «Мои SIM-карты» на «Госуслугах»

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов рассказал о принципе работы нового сервиса «Мои SIM-карты» на портале госуслуг.
Депутат Кирьянов рассказал о принципе работы сервиса «Мои SIM-карты» на «Госуслугах»
  • РИА Новости

«Это сервис для тех, кто заходит на свой профиль на «Госуслугах» и смотрит, что, например, на меня зарегистрировано десять сим-карт, из них я знаю, например, семь. Значит, откуда взялись ещё три?» — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно сделать так, чтобы можно было поставить галочки о том, что это «не мои сим-карты», и они должны в моменте прекратить свою работу.

Как отметил депутат, важно, что жители будут более информированы о том, что происходит с их персональными данными.

Ранее заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин заявил о необходимости разграничить сим-карты для юридических действий и общения.

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