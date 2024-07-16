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Юрист Едидин заявил о необходимости разграничить сим-карты для различных действий

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Заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин заявил о необходимости разграничить сим-карты для юридических действий и общения.
Юрист Едидин заявил о необходимости разграничить сим-карты для различных действий
  • Gettyimages.ru

«Сим-карты бывают разного назначения: для охранных систем, а также те, которые мы используем в рабочих целях. Мне кажется, что для юридически значимых целей должна быть одна сим-карта, и она должна иметь особенный статус и особую форму выпуска, может быть дополнительное требование личного прихода к оператору связи или в МФЦ», — заявил депутат в пресс-центре НСН.

По словам Едидина, использование различных сим-карт позволит существенно сократить сферу надзора для правоохранительных органов и для Роскомнадзора.

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