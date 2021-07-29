В Калининграде рассказали о подготовке к сентябрьским выборам

Представитель общественного штаба Калининградской области рассказал о ходе подготовки к выборам депутатов в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Калининградской области Игорь Селиванов напомнил, что 23 июля завершился этап выдвижения депутатов в Госдуму — необходимые документы предоставили 20 кандидатов от 19 политпартий и один самовыдвиженец. В областную думу и в окружные советы выдвижение продолжается.

В рамках заседания штаба его члены обсудили возможность установить режим видеонаблюдения. Представители организации пришли к выводу, что в Калининградской области в круглосуточном режиме будут работать камеры на 352 УИК, ещё на 203 планируется разместить видеорегистраторы. Также будет создана специальная юридическая группа для решения спорных вопросов.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что по состоянию на 28 июля на выборах депутатов Госдумы всего зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку.

Голосование на думских выборах пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.