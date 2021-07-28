На выборах в Госдуму зарегистрировано более двух тысяч кандидатов

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К настоящему времени на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
На выборах в Госдуму зарегистрировано более двух тысяч кандидатов
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«На сегодняшний день на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку, 455 — по одномандатным округам», — приводит РИА Новости её слова на заседании ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что голосование на думских выборах пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявлял, что в выборах смогут участвовать 32 политические партии.

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