На выборах в Госдуму зарегистрировано более двух тысяч кандидатов

К настоящему времени на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«На сегодняшний день на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку, 455 — по одномандатным округам», — приводит РИА Новости её слова на заседании ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что голосование на думских выборах пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявлял, что в выборах смогут участвовать 32 политические партии.