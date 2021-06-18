В ЦИК рассказали, сколько партий могут принять участие в выборах в Госдуму

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что в выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут участвовать 32 политические партии.
В ЦИК рассказали, сколько партий могут принять участие в выборах в Госдуму
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом он сообщил на заседании ЦИК.

«Мы получили от Минюста список 32 политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы», — цитирует ТАСС Булаева.

Булаев добавил, что участвовать в выборах без сбора подписей смогут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зелёная альтернатива», Партия роста, «Зелёные», РПСС и Гражданская платформа.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, голосование в течение трёх дней позволит избежать рисков инфицирования и обеспечить безопасное волеизъявление граждан.

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