В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая — завозные из-за рубежа», — сказал Аксёнов.
Выписаны из больниц 282 пациента, за весь период — 49 699. Общее число заболевших в республике достигло 58 680.
Также стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали 495 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
При этом отмечается, что выздоровел 451 житель.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.