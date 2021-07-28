В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Крыму зафиксировали 379 случаев коронавируса, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая — завозные из-за рубежа», — сказал Аксёнов.

Выписаны из больниц 282 пациента, за весь период — 49 699. Общее число заболевших в республике достигло 58 680.

Также стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали 495 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

При этом отмечается, что выздоровел 451 житель.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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