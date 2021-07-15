В гостиницах Крыма с туристов не будут требовать сертификат о вакцинации

Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов республики.

«Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезде из другого субъекта России не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.

При этом ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что масочный режим в общественном транспорте в республике соблюдают не более 10% пассажиров.