В гостиницах Крыма с туристов не будут требовать сертификат о вакцинации

Короткая ссылка
Российским туристам при заселении в гостиницы Крыма не нужно будет предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, сертификат о вакцинации или оставаться на карантине.
В гостиницах Крыма с туристов не будут требовать сертификат о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов республики.

«Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 или сертификат о вакцинации и оставаться на карантине по приезде из другого субъекта России не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.

При этом ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что масочный режим в общественном транспорте в республике соблюдают не более 10% пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить