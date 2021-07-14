Глава Крыма возмутился из-за нарушений масочного режима в транспорте

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что масочный режим в общественном транспорте в республике соблюдают не более 10% пассажиров.
Глава Крыма возмутился из-за нарушений масочного режима в транспорте
  • © пресс-служба главы Республики Крым

Как передаёт Крыминформ, в ходе заседания республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Аксёнов назвал ложью отчёты муниципальных властей республики об отсутствии массовых нарушений масочного режима в транспорте.

Он добавил, что «каждый день ездит по городу». 

«По моим ощущениям, масок до 10% всего. Поэтому 100% это ложь. Если подписывали главы администраций, то они — соучастники этой лжи. Так быть не должно», — сказал глава Крыма.

Ранее глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что за минувшую неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось на 70%.

Сайт kp.ru сообщал, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор доктор медицинских наук Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

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