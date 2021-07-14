В Крыму число госпитализаций с коронавирусом выросло на 70% за неделю
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Об этом пишет «Крыминформ».
«В стационары госпитализированы 1178 пациентов с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией, что на 482 человека, или 70%, выше уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 33% больше, чем на прошлой неделе, — 1356 человек», — сообщил Остапенко.
Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличился до 3179 коек в 31 лечебном учреждении. За прошедшую неделю развёрнуто 169 коек в Бахчисарайской центральной районной больнице, сказал министр.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор доктор медицинских наук Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.