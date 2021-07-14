В Крыму число госпитализаций с коронавирусом выросло на 70% за неделю

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Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что за минувшую неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось на 70%.
В Крыму число госпитализаций с коронавирусом выросло на 70% за неделю
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом пишет «Крыминформ».

«В стационары госпитализированы 1178 пациентов с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией, что на 482 человека, или 70%, выше уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 33% больше, чем на прошлой неделе, — 1356 человек», — сообщил Остапенко.

Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличился до 3179 коек в 31 лечебном учреждении. За прошедшую неделю развёрнуто 169 коек в Бахчисарайской центральной районной больнице, сказал министр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор доктор медицинских наук Наталья Пшеничная напомнила о важности соблюдения мер предосторожности в пандемию.

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