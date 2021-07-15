В ХМАО за сутки выявили 181 новый случай COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 181 жителя.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на данные оперштаба Югры.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтверждён 181 новый случай COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса умер 861 человек (семь человек за сутки). Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 52,7%. Коэффициент распространения инфекции — 1,09», — сказано в сообщении оперштаба.

Отмечается, что показатель смертности за сутки самый высокий за последние полгода.

Состояние 125 пациентов оценивается как тяжёлое, 101 человек подключён к аппаратам ИВЛ.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.