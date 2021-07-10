Учёный объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
«В каком городе больше всего полыхала и продолжает полыхать эпидемия: в Санкт-Петербурге. А что было в Санкт-Петербурге, кроме последних звонков в мае-июне? Там было три огромных международных массовых мероприятия: Петербургский экономический форум, футбол и фестиваль «Алые паруса», — цитирует РИА Новости Нетёсова.
По его словам, на «Алых парусах» наблюдалось массовое пренебрежение масочным режимом.
Также он отметил роль авиасообщения с Индией в распространении индийского варианта коронавируса.
Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что по состоянию на 8 июля вакцинацию от коронавируса прошёл 1 200 031 житель.