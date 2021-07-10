Учёный объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге связан с проведением массовых мероприятий, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

«В каком городе больше всего полыхала и продолжает полыхать эпидемия: в Санкт-Петербурге. А что было в Санкт-Петербурге, кроме последних звонков в мае-июне? Там было три огромных международных массовых мероприятия: Петербургский экономический форум, футбол и фестиваль «Алые паруса», — цитирует РИА Новости Нетёсова.

По его словам, на «Алых парусах» наблюдалось массовое пренебрежение масочным режимом.

Также он отметил роль авиасообщения с Индией в распространении индийского варианта коронавируса.

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что по состоянию на 8 июля вакцинацию от коронавируса прошёл 1 200 031 житель.