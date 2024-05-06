Мирный житель погиб, ребёнок получил ранения при обстреле Белгородской области
«В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель... По предварительным данным, там же, в Никольском, осколками ранило восьмилетнюю девочку», — заявил он.
Ранее системы ПВО сбили два беспилотника над регионом.
В Минобороны России также сообщили о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire.
Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.