Мирный житель погиб, ребёнок получил ранения при обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мирного жителя и ранении маленькой девочки при обстреле региона со стороны ВСУ.

«В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель... По предварительным данным, там же, в Никольском, осколками ранило восьмилетнюю девочку», — заявил он.

Ранее системы ПВО сбили два беспилотника над регионом.

В Минобороны России также сообщили о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.