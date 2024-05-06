В Белгородской области предотвратили атаку ВСУ с применением RM-70 Vampire
Системы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее системы ПВО сбили два беспилотника над регионом.
Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.