В Белгородской области предотвратили атаку ВСУ с применением RM-70 Vampire

В Минобороны России сообщили о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire.

«Около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее системы ПВО сбили два беспилотника над регионом.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.