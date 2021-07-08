В Петербурге более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19

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Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что по состоянию на 8 июля вакцинацию от коронавируса прошёл 1 200 031 житель.
В Петербурге более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом информируют «Невские новости».

Из них 741 456 человек завершили цикл вакцинации, получив второй компонент.

За 7 июля в городе первично привили рекордное количество горожан — 21 715, ревакцинировали 47 человек.

«Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких», — цитирует kp.ru слова губернатора города Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что в Москве более 3,2 млн человек получили первый из двух компонентов вакцины от коронавируса.

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