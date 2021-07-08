Первую прививку от коронавируса в Москве сделали более 3,2 млн человек
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Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
«По состоянию на 08.07.2021 в Москве привиты более 3,2 млн человек, из которых полный (двухэтапный) курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек», — уточняют в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.
По последним данным, в Москве в течение суток зарегистрировали 6040 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.