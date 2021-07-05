В Кремле не стали комментировать данные СМИ о «донастройке налоговой системы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ об обсуждении в правительстве возможной донастройки налоговой системы и рекомендовал журналистам адресовать этот вопрос в кабмин.

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счёт тоже нужно спрашивать там», — сказал он.

Депутат Госдумы Алексей Канаев, комментируя в беседе с «Дума ТВ» сообщения о «донастройке налоговой системы», заявил, что система налогообложения должна быть достаточно консервативной. Он отметил, что в России в последние годы были достаточно фиксированные налоговые платежи. Он считает, что эту практику предсказуемости налоговой системы важно сохранить.

«Естественно, это не исключает того, что, как любая система, налоговая система может и должна донастраиваться в зависимости от ситуации. Вместе с тем, на мой взгляд, надо смотреть на вопрос комплексно, оценивая не только сиюминутные выгоды, но и стратегические плюсы и возможные минусы», — заявил депутат.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что в кабмине обсуждают возможность донастройки налоговой системы, что позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 400 млрд рублей ежегодно в 2022—2024 годах.

Источники заявили, что в том числе обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, корректировка и расширение налогового режима для дополнительных доходов для нефтяной отрасли.

Также газета отметила, что в концепцию входит модернизация системы уплаты акцизов, донастройка налогообложения состоятельных физических лиц и другие меры.

Источники издания добавили, что окончательное решение по данному комплексу мер ещё не принято, поскольку детализация проекта требует согласования с поручениями кабмина.