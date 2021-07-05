В Роспотребнадзоре заявили о росте числа инфекционных заболеваний в России

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Случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России стало в 2020 году на 13% больше, чем годом ранее, всего было зарегистрировано более 37,5 миллиона случаев болезни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году».

«В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 миллиона 086 тысяч 203 случая)», — говорится в документе.

Как уточняется, прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями.

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