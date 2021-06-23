У Главного храма ВС России состоялся марафон памяти

Короткая ссылка
В День памяти и скорби на Соборной площади патриаршего собора Воскресения Христова в Кубинке состоялся марафон памяти, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте музейного комплекса «Дорога памяти».

Отмечается, что у стен храма также прошла общероссийская минута молчания, по окончании которой военнослужащие возложили цветы к памятнику «Матерям победителей».

В марафоне участвовали ансамбль песни и пляски ВКС, оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, ансамбль песни и пляски РВСН и православный хор инженерных войск «За Веру и Отечество».

Ранее в «Волонтёрах Победы» рассказали об акциях в День памяти и скорби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить