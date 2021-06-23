У Главного храма ВС России состоялся марафон памяти

В День памяти и скорби на Соборной площади патриаршего собора Воскресения Христова в Кубинке состоялся марафон памяти, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте музейного комплекса «Дорога памяти».

Отмечается, что у стен храма также прошла общероссийская минута молчания, по окончании которой военнослужащие возложили цветы к памятнику «Матерям победителей».

В марафоне участвовали ансамбль песни и пляски ВКС, оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, ансамбль песни и пляски РВСН и православный хор инженерных войск «За Веру и Отечество».

Ранее в «Волонтёрах Победы» рассказали об акциях в День памяти и скорби.