В «Волонтёрах Победы» рассказали об акциях в День памяти и скорби

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова рассказала об акциях в День памяти и скорби.

«Акция «Сад памяти» проходит уже второй раз. Впервые её провели в Год памяти и славы. Цель акции в том, чтобы высадить 27 млн деревьев — в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, представители России и ещё 51 страны высадили более 30 млн деревьев, акция будет продолжаться в последующие годы.

Ещё одна акция — «Огненные картины».

«Она была придумана в прошлом году, но тогда зажгли только 15 картин. В этом году акция стала более масштабной. К ней присоединились десять государств, и всего в ночь с 21 на 22 июня во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести было зажжено 128 огненных картин», — сообщила Амельченкова.

Как отметила представитель «Волонтёров Победы», каждая картина олицетворяет вклад определённого города или региона. К примеру, в Санкт-Петербурге из свечей выложили медаль за оборону Ленинграда.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что утром 22 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Новодевичье кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилы героев обороны столицы.