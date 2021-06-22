Володин почтил память погибших во время Великой Отечественной войны

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Утром 22 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Новодевичье кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилы героев обороны столицы.
Володин почтил память погибших во время Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Сегодня мы обращаемся к одной из самых трагичных страниц в нашей истории — началу Великой Отечественной войны», — заявил Володин.

В ходе речи он также отметил, что война унесла жизни миллионов людей, коснулась каждой семьи, и напомнил о подвиге советских солдат и офицеров.

«Сделаем всё, чтобы память об их героизме и мужестве передавалась из поколения в поколение. Никогда не забудем», — добавил Володин.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.

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