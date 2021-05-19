В Северной Осетии рассказали о работе по переводу госпиталей для пациентов с COVID-19 в обычный режим работы

Госпитали для пациентов с COVID-19 в Северной Осетии будут переведены в обычный режим работы, заявил врио главы республики Сергей Меняйло на заседании регионального оперштаба.

РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru. «В связи со стабилизацией в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки дал поручение региональному Минздраву планомерно переводить на обычный режим работы перепрофилированные стационары COVID-госпиталей», — сказал Меняйло. По его словам, нужно оставить одно отделение для приёма пациентов с подтверждённым коронавирусом. Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 7920 случаев COVID-19.