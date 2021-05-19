В Северной Осетии рассказали о работе по переводу госпиталей для пациентов с COVID-19 в обычный режим работы
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
«В связи со стабилизацией в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки дал поручение региональному Минздраву планомерно переводить на обычный режим работы перепрофилированные стационары COVID-госпиталей», — сказал Меняйло.
По его словам, нужно оставить одно отделение для приёма пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 7920 случаев COVID-19.