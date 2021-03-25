В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Томской области за сутки выявлен 31 случай заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 31 224 человека. Выздоровели 30 068, в том числе 37 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 76 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего в области зарегистрировано 48 624 случая коронавируса. Выписан 46 801 человек.

Ранее сообщалось, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.

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