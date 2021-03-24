В Курганской области планируют закрыть ряд госпиталей для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Медучреждения, в которых были развёрнуты стационары, вернутся к обычному режиму работы.
Как заявила и. о. директора областного Департамента здравоохранения Елена Островских, если тенденция по снижению уровня заболеваемости сохранится, то в ближайшее время будут сокращены койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией ещё в трёх больницах.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.