Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на овощи и фрукты

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Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал о причинах роста цен на овощи и фрукты в этом сезоне.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на овощи и фрукты
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Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».

«Подорожание картофеля объясняется более низким урожаем, в прошлом году он упал на 10%. Моркови тоже собрали меньше, потому что в 2020 году сократились её посевные площади. Понятно, что, если урожай картофеля уменьшился, его запасы закончатся быстрее обычного. И значит, раньше на наш рынок будет поступать более дорогой импорт. Именно это мы сейчас и наблюдаем», — прокомментировал Михаил Глушков.

Однако на некоторые овощи цены уже начали снижаться. Снижения цен на остальные овощи, по его словам, можно ожидать в конце мая — начале июня.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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