В Ассоциации экспертов рынка ритейла прокомментировали ситуацию с ценами

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов прокомментировал ситуацию с ценами.
В Ассоциации экспертов рынка ритейла прокомментировали ситуацию с ценами
  • РИА Новости

«Цены на яйца и мясо птицы действительно растут. Сейчас период принятия изменений по некоторым категориям. В частности — овощи-фрукты, мясная группа товаров. В этих категориях цены уже меняются. В каких-то магазинах будут меняться позднее», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в случае с овощами играет роль сезонный фактор, и ближе к лету эта категория начинает дешеветь.

Как добавил Карпов, на стоимости производства отражается ряд факторов, в том числе то, что довольно много сырья завозится из-за границы.

Ранее, как сообщал телеканал «360», исполнительный директор организации Дмитрий Востриков рассказал о причинах повышения цен на отдельные виды продуктов в России.

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