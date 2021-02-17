В Ассоциации экспертов рынка ритейла прокомментировали ситуацию с ценами

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов прокомментировал ситуацию с ценами.

«Цены на яйца и мясо птицы действительно растут. Сейчас период принятия изменений по некоторым категориям. В частности — овощи-фрукты, мясная группа товаров. В этих категориях цены уже меняются. В каких-то магазинах будут меняться позднее», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в случае с овощами играет роль сезонный фактор, и ближе к лету эта категория начинает дешеветь.

Как добавил Карпов, на стоимости производства отражается ряд факторов, в том числе то, что довольно много сырья завозится из-за границы.

Ранее, как сообщал телеканал «360», исполнительный директор организации Дмитрий Востриков рассказал о причинах повышения цен на отдельные виды продуктов в России.