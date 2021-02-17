Глава «Руспродсоюза» оценил ситуацию с ценами на овощи и мясо в России

Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков рассказал о причинах повышения цен на отдельные виды продуктов в России.

Об этом информирует телеканал «360».

Цены, по словам Дмитрия Вострикова, в феврале этого года выше на 30%, чем в феврале прошлого.

Эксперт подчеркнул, что одной из причин повышения цен на продукты мог стать птичий грипп, из-за которого в России несколько птицефабрик остановили реализацию товара.

«Если сравнивать с прошлым годом, некоторые аналитики говорят о повышении стоимости мяса кур на 20%, некоторые говорят о 40%, Росстат говорит об отсутствии изменений в ценах», — добавил Востриков.

По его словам, с овощами «дела обстоят сложнее».

«Среднегодовые оптовые цены на картофель, которые в январе находились на уровне 10—12 рублей, в этом году повысились до 18 рублей», — уточнил исполнительный директор «Руспродсоюза».

Он также отметил, что в этом году выросли и цены на морковь. Причиной этому является неурожай.

Ранее в Минсельхозе заявили, что предпосылки для заметного роста в России цен на мясо птицы и яйца в 2021 году отсутствуют, он будет в рамках продовольственной инфляции.