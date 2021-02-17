Глава «Руспродсоюза» оценил ситуацию с ценами на овощи и мясо в России
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Цены, по словам Дмитрия Вострикова, в феврале этого года выше на 30%, чем в феврале прошлого.
Эксперт подчеркнул, что одной из причин повышения цен на продукты мог стать птичий грипп, из-за которого в России несколько птицефабрик остановили реализацию товара.
«Если сравнивать с прошлым годом, некоторые аналитики говорят о повышении стоимости мяса кур на 20%, некоторые говорят о 40%, Росстат говорит об отсутствии изменений в ценах», — добавил Востриков.
По его словам, с овощами «дела обстоят сложнее».
«Среднегодовые оптовые цены на картофель, которые в январе находились на уровне 10—12 рублей, в этом году повысились до 18 рублей», — уточнил исполнительный директор «Руспродсоюза».
Он также отметил, что в этом году выросли и цены на морковь. Причиной этому является неурожай.
Ранее в Минсельхозе заявили, что предпосылки для заметного роста в России цен на мясо птицы и яйца в 2021 году отсутствуют, он будет в рамках продовольственной инфляции.