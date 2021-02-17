В Минсельхозе дали прогноз по ценам на яйца и птицу в 2021 году

Предпосылки для заметного роста в России цен на мясо птицы и яйца в 2021 году отсутствуют, он будет в рамках продовольственной инфляции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Как пишет РИА Новости, в ведомстве отметили, что министерство проводит работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения её на доступном уровне.

«Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили изданию «Известия», что ретейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы.

В конце января гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца.

Как сообщалось, Федеральная налоговая служба подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов.