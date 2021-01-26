«Ъ»: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары.

Как отмечается, инспекции могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В частности, в списке — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи.

Ранее в Кремле заявили, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главное — «избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры».

По его словам, вопрос находится на постоянном контроле главы государства и кабинета министров.