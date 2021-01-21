В Кремле оценили принятые меры по стабилизации цен на продукты

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Правительство России приняло эффективные меры по стабилизации цен на продукты питания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили принятые меры по стабилизации цен на продукты
  • РИА Новости

«По поручению президента правительством приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменение конъюнктуры. 

Как подчеркнул Песков, главное — «избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры».

В декабре кабмин объявил комплекс мер в связи с подорожанием социально значимых продуктов. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации роста цен. 

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