В Кремле заявили о постоянном контроле ситуации с ценами на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный — да, это контролируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент следить за изменениями цен на продукты.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что около 60 крупных компаний в России готовы подписать соглашение о стабилизации цен на продукты.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал от министров не рассказывать ему сказки, а оперативно реагировать на подобные ситуации.

23 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты.