Минпромторг рассказал о работе над соглашением по стабилизации цен

Около 60 крупных компаний в России готовы подписать соглашение о стабилизации цен на продукты. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Будет сделано всё, чтобы цены стабилизировать. Будет подписано соглашение между ретейлерами... Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных — и федеральных, и региональных — розничных сетей и два союза — масложировой и сахарный», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал от министров не рассказывать ему сказки, а оперативно реагировать на подобные ситуации.

9 декабря Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией COVID-19.

Позднее премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений правительству в связи с ростом цен на продукты питания.