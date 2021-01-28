Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца

Короткая ссылка
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца
  • Pixabay

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен.

«С ростом цен я не согласен: если мы говорим про вторую декаду января, мы видим, наоборот, снижение на 3% цен по сравнению с концом декабря», — сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства России поручило регионам контролировать цены производителей на макароны, картофель и яйца и не допускать их необоснованного скачкообразного повышения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить