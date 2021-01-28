Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов прокомментировал ситуацию с ценами на куриные яйца.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен.

«С ростом цен я не согласен: если мы говорим про вторую декаду января, мы видим, наоборот, снижение на 3% цен по сравнению с концом декабря», — сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства России поручило регионам контролировать цены производителей на макароны, картофель и яйца и не допускать их необоснованного скачкообразного повышения.