Минсельхоз поручил регионам контролировать цены на картофель и яйца

Министерство сельского хозяйства России поручило регионам контролировать цены производителей на макароны, картофель и яйца и не допускать их необоснованного скачкообразного повышения.

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — цитирует пресс-службу Минсельхоза РИА Новости.

В то же время в ведомстве отметили, что считают достаточными меры правительства по стабилизации цен.

«Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК. В частности, на мероприятии было отмечено, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал возможность роста цен на хлеб в 2021 году.