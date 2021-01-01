Экономист прокомментировал возможность роста цен на хлеб

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич прокомментировал возможность роста цен на хлеб в 2021 году.

В беседе с URA.RU он высказал мнение, что из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб.

«У людей (производителей зерна. — RT) была рентабельность фантастическая, всё было хорошо, но государство берёт и говорит: «Через две недели будет пошлина — €25 на тонну зерна». И всё, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие», — объяснил Кривелевич.

Между тем кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает иначе.

Он подчеркнул, что так правительство наоборот старается сдержать цены на продукты.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.

Ранее Совфед одобрил закон, который позволяет правительству России самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.

Как пишут «Известия» со ссылкой на сервис экспресс-доставки «Самокат», россияне планируют изменить свой рацион в наступающем 2021 году. Около трети россиян (31%) рассчитывают уменьшить траты на продукты в 2021 году.