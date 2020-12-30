Кабмин получил полномочия по сдерживанию цен

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство России вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», — говорится в законе.

Ранее Совфед одобрил закон, который позволяет правительству России самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.