ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

«Как нам известно, сегодня ФАС России поручила всем территориальным органам в течение суток опросить региональные и муниципальные торговые сети о случаях отказа производителей (поставщиков) масла подсолнечного и сахара-песка от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях», — отметили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.