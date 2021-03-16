Глава Астраханской таможни арестован по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы заключил в СИЗО начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова, обвиняемого в превышении полномочий, повлёкшем причинение тяжких последствий.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Саидова меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 12 мая», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Подсудимому вменяется превышение полномочий с тяжкими последствиями и грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным Следственного комитета, в 2019 году Советский районный суд Астрахани рассматривал дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг». В рамках дела был наложен арест на морское грузовое судно «Генрих Гасанов». Саидов, превышая свои должностные полномочия, отпустил судно из России в Иран.

Из-за указанных противоправных действий взыскать наложенный судом штраф в размере более 83 млн рублей стало невозможно. Кроме того, действия Саидова повлекли существенное нарушение законного порядка деятельности подразделений ФТС России.

Ранее в Москве арестовали бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн рублей.