Суд арестовал экс-главу отдела таможни Петербурга по делу о взятке
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Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 года в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России», — цитирует пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-главу отдела таможни Петербурга задержали в аэропорту Шереметьево.