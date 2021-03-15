Суд арестовал экс-главу отдела таможни Петербурга по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 года в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России», — цитирует пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую ТАСС.

Ранее сообщалось, что экс-главу отдела таможни Петербурга задержали в аэропорту Шереметьево.