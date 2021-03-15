Экс-глава отдела таможни Петербурга задержан по делу о взятке
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Гусев скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск. 14 марта 2021 года в аэропорту Шереметьево он задержан. Следствием ему предъявлено обвинение», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, в декабре 2018 года обвиняемый потребовал взятку в размере 20 млн рублей от представителей ООО «Таллер» за непринятие в отношении компании предусмотренных мер в рамках мероприятий таможенного контроля.
Гусев получил указанные средства через посредников в период с декабря 2018 года по январь 2019-го.
Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Москве по подозрению в получении взятки задержали главу отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни.