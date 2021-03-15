Экс-глава отдела таможни Петербурга задержан по делу о взятке

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Бывший начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев задержан в аэропорту Шереметьево по обвинению в получении взятки в размере 20 млн рублей.
Экс-глава отдела таможни Петербурга задержан по делу о взятке
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Гусев скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск. 14 марта 2021 года в аэропорту Шереметьево он задержан. Следствием ему предъявлено обвинение», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в декабре 2018 года обвиняемый потребовал взятку в размере 20 млн рублей от представителей ООО «Таллер» за непринятие в отношении компании предусмотренных мер в рамках мероприятий таможенного контроля.

Гусев получил указанные средства через посредников в период с декабря 2018 года по январь 2019-го.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве по подозрению в получении взятки задержали главу отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни.

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