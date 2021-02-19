В Москве по делу о взятке задержан глава отдела энергетической таможни

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В Москве по подозрению в получении взятки задержан глава отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В Москве по делу о взятке задержан глава отдела энергетической таможни
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки), задержан начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в ноябре 2019 года между ЦЭТ и подрядной организацией был заключён контракт на выполнение капитального ремонта одного из столичных зданий.

В январе 2021 года подозреваемый потребовал от представителя подрядной организации 2 млн рублей из ранее перечисленных в качестве оплаты по госконтракту средств «за организацию беспрепятственного принятия со стороны ЦЭТ выполненных строительно-монтажных работ».

При этом в случае отказа от передачи денег глава отдела ЦЭТ угрожал, что не примет работы и инициирует расторжение госконтракта.

Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками СЭБ ФСБ России.

В конце ноября по делу о взятке арестовали начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни. 

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