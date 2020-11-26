Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке

Начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке.

Об этом заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере), заключён под стражу», — сказала она.

По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от генерального директора организации, предоставляющей услуги таможенного брокера, более 820 тыс. рублей за помощь в ускорении оформления грузов.

Марковская добавила, что дело также возбуждено против взяткодателя и посредников, они дали признательные показания против обвиняемого.

Ранее в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки.