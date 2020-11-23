В Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки

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Директор одного из департаментов Государственного университета управления задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по подозрению в получении взятки.
В Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

По её словам, летом 2020 года мужчина потребовал денежное вознаграждение при заключении госконтракта на выполнение капремонта зданий вуза.

Он получил от подрядчика два транша — в 863 тыс. и 2,8 млн рублей.

Директора задержали с поличным. Заведено уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что бывший депутат из ЯНАО, вице-спикер думы Салехарда Александр Пизняк приговорён к восьми годам колонии строгого режима за взятку.

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