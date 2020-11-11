Бывший депутат из ЯНАО приговорён к восьми годам колонии за взятку

Бывший депутат из ЯНАО, вице-спикер думы Салехарда Александр Пизняк приговорён к восьми годам колонии строгого режима за взятку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные СУ СК России.

«Приговором суда назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере взятки (3 млн 800 тыс. рублей)», — цитирует издание пресс-релиз ведомства.

По данным следствия и суда, в 2019 году Пизняк, занимавший на тот момент должность главного инженера АО «Салехардэнерго», через посредника в качестве «благодарности» за ускоренное продвижение дел предприятия получил 3 млн 800 тыс. рублей, изъятых в ходе оперативных мероприятий.